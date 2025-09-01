Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’ye dönüyor

ERDOĞAN ŞANGHAY’DA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin kentine gitti. Bu ziyaret sırasında birçok ikili temas gerçekleştirerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Ardından yurda dönmek üzere harekete geçti.

BİNHAY HAVALİMANI’NDAN UĞURLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Cumhuriyet’in Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

ERDOĞAN’A EŞLİK EDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden isimler arasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat yer aldı. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Türkiye’ye dönüş yaptı.