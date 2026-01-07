Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim Arasında 7 Anlaşma İmzalandı

Ankara’da kayda değer bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Beştepe’de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla bilgi paylaştı.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Enver İbrahim’in imzalarıyla iki ülke arasında 7 önemli anlaşma gerçekleştirildi. Anlaşma metinlerinin imzalanmasının ardından iki lider, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından söz alan Enver İbrahim, Türkiye ve Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Erdoğan’ın İslam dünyasına yaptığı liderliğe vurgu yapan İbrahim, “Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN KARŞISINDA DURDUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Gazze konusundaki hassasiyetine dikkat çeken İbrahim, “Spesifik olarak Filistin hususundan ve Gazze’den bahsettiniz ve bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiç bir şekilde önem verilmediği bir ortamda, İsrail’in saldırıları, baskısı, sömürgeciliği ve uyguladığı kıyımı, sivil halkın hayatına mağrur olan bu kıyımı, siz buna karşı durdunuz.” dedi.

SİZ BU ZULME UĞRAYANLARIN SESİ OLDUNUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel ve küresel etkisini vurgulayan İbrahim, “Sizin bu konudaki inisiyatifinizde tabii ki hiç bir şekilde sorgulanamayan bu girişiminizde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Siz bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor ve bu kişiler dürüst ve güvenilir Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi dostlarına güveniyorlar.” ifadelerini kullandı.