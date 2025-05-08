Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Irak Başbakanı Sudani Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile gerçekleştirdiği basın toplantısında dikkat çeken konulara değindi. İki liderin açıklamaları, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği üzerineydi.

IRAK’IN GÜVENLİĞİ TEMASI

Erdoğan, “Irak’ın huzur ve istikrarını bizden ayrı tutmadık” diyerek, Irak’ın milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlere karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Türkiye’nin Irak’ın güvenliği ile ilgili kararlılığını yineledi.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Kalkınma Yolu Projesi’ne değinen Erdoğan, bu projenin hem Irak’a hem de bölgeye fayda sağlayacağını ifade etti. “Kalkınma Yolu’na ilgi duyan ülkeleri, stratejik projenin parçası olmaya davet ediyorum” diyerek, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması konularında hızlı ilerleme kaydetmek istediklerini belirtti.

REGİYONDAKİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime de değinen Erdoğan, bu durumun sıcak çatışmalara dönüşme olasılığından duyduğu endişeyi dile getirdi. Pakistan Başbakanı ile olan görüşmesinin önemine işaret eden Erdoğan, tansiyon düşürülmesi için diyalog yollarının açılması gerektiğini ifade etti.

IRAK’TAN GELEN MESAJLAR

Sudani, Irak’ın PKK gibi yasaklı örgütlerle mücadelede kararlılık gösterdiğini belirterek, “Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz” dedi. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.