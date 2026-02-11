Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Miçotakis Ankara’da Ortak Bildiri İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oturumuna başkanlık etti. Toplantıda, yatırım, deniz ticareti, deprem hazırlığı, kültür, bilim ve teknoloji gibi birçok konuyu kapsayan mutabakat zaptları ve ortak bir bildiri imzalandı. Törende, İzmir ve Selanik limanları arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılması, deprem hazırlığına yönelik ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ortak hareket etme kararı alındı. Bunun yanı sıra, kültürel iş birliği ve teknoloji alanındaki niyet beyanları da ilgili bakanlar tarafından onaylandı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl 7 milyar dolara ulaştıkları ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltme hedeflerinin bulunduğunu ifade etti. Ege ve Doğu Akdeniz’deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Meseleler çetrefilli olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değil. Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye götürebileceğimizi görüştük. Mevcut meseleler uluslararası hukuk zemininde çözümsüz değildir. Yeter ki iyi niyet olsun. Değerli dostum da aynı şekilde düşünüyor.” şeklinde konuştu.

BATI TRAKYA VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan, görüşmede terörle ve organize suçlarla mücadelede iş birliği beklentilerini paylaştığını, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarından tam yararlanması konusundaki hassasiyetleri de ilettiğini aktardı. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerinde yer almasının gerekliliğini belirten Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA POLİTİKALARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel krizlere de değinirken, Gazze’deki ateşkes süreci ve İsrail’in işgal politikaları hakkında da sert mesajlar verdi. “Sayın Başbakanla Gazze’deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail’in Batı Şeria’da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözümden geçiyor.” ifadelerini kullandı.