Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Putin ÇİN’de

KRİTİK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiğini sürdürüyor. Önümüzdeki hafta, Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi dolayısıyla Çin’e gitme planları var.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Erdoğan, bu zirve çerçevesinde birçok liderle kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Kremlin’den gelen bilgilere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile bu zirve sırasında bir araya gelecek. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, basına yaptığı açıklamada, Erdoğan ve Putin’in 1 Eylül’de bir görüşme yapacağını belirtti.

GÖRÜŞME AGENDA

Bu yüz yüze görüşmede, başta Ukrayna savaşı olmak üzere Orta Doğu’daki güncel gelişmelerin masaya yatırılması planlanıyor. Ayrıca Putin, Çin’deki bu zirve esnasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Hindistan Başbakanı Modi ile de ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

ŞANGAY ZİRVESİ’NİN TARİHİ

Şangay İş Birliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tiencin şehrinde düzenlenecek. Bu zirveye, örgüt üyesi ülkeler olan Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus’un liderleri katılacak. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu önemli zirveye iştirak edecek.