Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudani Açıklama Yaptı

ERDOĞAN’IN IRAK’A YAKLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalar yapıldı. Erdoğan, Irak’ın huzuru ve istikrarının Türkiye için özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Irak’ın huzur ve istikrarını bizden ayrı tutmadık” dedi. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılıklarının altını çizen Erdoğan, Irak’ın milli güvenliğinin de Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NE DAVET

Toplantıda Kalkınma Yolu Projesi üzerinde durdu. Bu projenin hem Irak’ın hem de bölgenin refahı için büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Erdoğan, bu projeye ilgi duyan ülkeleri stratejik projenin parçası olmaya davet etti ve görüşmelerde projenin uygulanması için atılması gereken adımları konuştuklarını aktardı. Ayrıca, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması için hızlı hareket etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİNE DİKKAT

Aynı zamanda, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim konusuna da değindi. Erdoğan, bu gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyduklarını belirtti. Pakistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin önemli olduğunu vurgularken, “Olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyon düşürülmeli” ifadesini kullandı. Diyalog yollarının açılması için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

SUDANİ’DEN İZİNLER ÜZERİNE AÇIKLAMA

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de önemli bir açıklama yaptı. PKK’nın yasaklı bir örgüt olduğunu belirten Sudani, “Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz” dedi. Bu bağlamda, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye-Irak ilişkilerinin entegrasyonunu pekiştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.