Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudani Ortak Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyarete gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda öne çıkan bazı önemli başlıklar ve dikkat çeken açıklamalar aşağıda yer alıyor.

İRAN’IN HUZUR VE İSTİKRARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Erdoğan, “Irak’ın huzuru ve istikrarını bizden ayrı tutmadık” diyerek, ülkelerinin milli güvenliğini tehdit eden PKK, FETÖ ve DEAŞ karşısında birlikte mücadele etme kararlılıklarını yineledi. Irak’ın güvenliği ve istikrarının Türkiye için de önemli olduğunun altını çizdi.

KALKINMA YOLU PROJESİ VE PETROL BORU HATTI HIZLANDIRILMALI

Kalkınma Yolu Projesi’nin, hem Irak hem de bölgenin istikrarı ve refahına büyük katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, bu projeye ilgi duyan ülkeleri davet etti. Görüşmeleri sırasında, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması konusunda hızlı adımlar atmayı hedeflediklerini ifade etti.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİNİN GÜNCEL DURUMU

Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimaline dikkat çeken Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdikleri önemli görüşmeyi vurguladı. İki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için diyalog yollarının açılması gerektiğini belirtti.

Başbakan Sudani, “PKK yasaklı bir örgüttür. Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz.” diyerek, Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Projesi’nin entegrasyonu pekiştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu açıkladı.