Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Trump Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Telefon Görüşmesi Yaptı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. İki liderin, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki güncel durum, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları, savunma sanayii ve ticari ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde görüştüğü ifade edildi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, ilişkileri güçlendirmek için adımlar atılacağını vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla sürdürülen çabaların devam edeceğini, iki ülkenin ilişkilerini her alanda ileriye taşımasının ortak menfaatlere hizmet edeceğini dile getirdi.

SURİYE’DEKİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’deki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayarak, bu konuda ABD ve Suriye makamları ile koordinasyon içerisinde süreci dikkatlice izlediklerini aktardı. Cumhurbaşkanı, ayrıca Gazze Barış Kurulu’nun başarılı çalışmalara imza atmasını umduğunu, Gazze’deki insani krizin sona ermesi ve Gazze’nin yeniden inşasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli olduğunu belirtti.