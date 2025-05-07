Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

MİLLETVEKİLLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleri için düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısıyla ilgili basın açıklamasında bulundu. Kahvaltıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Genel Merkez’de gerçekleştirdiği toplantılara devam ettiğini duyurdu ve “Bugün 50 milletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıda, Bakanlar Kurulu üyeleri hazır bulundu.” şeklinde bilgi verdi.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA GÖRÜŞMELERİ

Toplantıda iç ve dış politikalarla birlikte milletvekillerinin temsil ettiği illere dair konular gündeme alındı. Çelik, Cumhurbaşkanı’nın, bu konulara ilişkin soruları yanıtladığını ve bakan arkadaşlarına yönlendirmeler yapılarak talimatlar verdiğini aktardı. Erdoğan’ın konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye hedefine yönelik hassasiyetle destek verilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet politikası olarak izlendiği ve bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca PKK’nın silah bırakma kararına ve PKK’nın feshedilmesinin yeni bir aşama olacağına da dikkat çekildi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Dün akşam geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim yaşandı. Hindistan, Pakistan’a yönelik savaş uçaklarıyla bir saldırıda bulundu. Çelik, bu saldırıyı “şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Hindistan, bu saldırıyı daha önceki terör saldırılarına bir cevap olarak gösteriyor. Pakistan ise terör olaylarının araştırılmasına yönelik kapsamlı bir komisyon kurulmasını talep etmişti. Çelik, “Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla yapılan bu saldırıyı kınıyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.