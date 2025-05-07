Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vekillerle Kahvaltı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle düzenlenen bir kahvaltıda bir araya geldi.

MİLLETVEKİLLERİ ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milletvekilleriyle gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına ilişkin basında açıklamalarda bulundu. Bu kahvaltı buluşmasına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Çelik, Cumhurbaşkanımızın Genel Merkez’deki toplantılarına devam ettiğini belirtirken, “Bugün 50 milletvekilimiz bu toplantıya katıldı. Toplantıda Bakanlar Kurulu üyelerimiz hazır bulundu. İç ve dış politikalarla ilgili ve milletvekillerimizin illeriyle ilgili gündem maddeleri değerlendirildi. Soruları Cumhurbaşkanımız yanıtladı ve ilgili bakanlarımıza yönlendirerek talimatlar verdiler” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca Cumhur İttifakı’nın öncülük ettiği terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurgulayarak, bu sürecin devlet politikası olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinin tüm boyutlarıyla takip edileceği belirtildi ve PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin açıklamaların yapılması gerektiği ifade edildi.

Dün akşam saatlerinde Hindistan ile Pakistan arasında önemli bir gerilim yaşandı. Hindistan, Pakistan’a yönelik savaş uçaklarıyla saldırıda bulundu. Bu durumu şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, “Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı bu saldırıyı reddediyoruz. Hindistan, bunu daha önceki terör saldırılarına bir yanıt olarak sunuyor. Pakistan ise terörün araştırılması için kapsamlı bir komisyon kurulmasını talep etmişti. Doğru olan da budur. Sivil alanları hedef alan bir şekilde füzeler ve savaş uçaklarıyla yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.