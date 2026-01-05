Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela ile Dayanışma Mesajı Verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyona dair Erdoğan, Türkiye ve Venezuela halkı için en iyisinin yapılması adına çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

TRUMP’LA YAPILAN GÖRÜŞME

Venezuela ile dost bir ülke olduklarına ve bu anlayışla yola devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, “Trump’la telefonda yaptığımız görüşmesinde de ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini ilettik, Venezuela istikrarsızlığa sürüklenmemeli, Venezuela halkının yanındayız” dedi.

2026 YILI BURS VE KREDİ MİKTARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında geçerli olacak burs ve kredi miktarlarını da açıkladı. Buna göre burs ve kredi miktarı lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde ise 12 bin liraya yükseltildi. Açıklamaların başında Erdoğan, “Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutlarla 2026’yı karşıladık. Yeni yıl insanlığa hayırlar getirsin” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, “86 milyonluk bir aileyiz. Hangi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın sevdalısıyız. Tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi kardeşliğimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Bizi ayırmak isteyenler başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin huzuru için ayrılıkları bir kenara bırakmaları gerektiğini belirten Erdoğan, “Sarsılmaz bir duvar gibi olacağız. Kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa; Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır” diye konuştu.

TERÖRİST YAPILARLA MÜCADELE

Erdoğan, terör belasının emperyalist bir pranga olduğunu vurgulayarak, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve PKK gibi yapılarla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. “Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek sorunu kökten çözeceğiz” diyen Erdoğan, ülkenin önündeki fırsat penceresini sonuna kadar açacaklarını belirtti.

ULUSLARARASI HUKUK VE GAZZE TAVRI

Ayrıca, Erdoğan, “Gazze’de Suriye’ye nerede bir haksızlık, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz” şeklinde konuştu.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Yıllık enflasyonun 49 ayın en düşük seviyesine indiğini belirten Erdoğan, “Burada da kalmayacak, enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz” dedi.

BURSLARDAKİ ARTIRIM

