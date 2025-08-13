Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından bazı önemli noktalar şunlardır: “AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız.” Gençlerin, dünya gençliğine örnek olacağını vurgulayan Erdoğan, “Bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız” ifadesini kullandı.

ÜÇ AYDA 130 BİN YENİ ÜYE KATILDI

Konuşmasında AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en aktif gençlik yapılanması olduğunu belirten Erdoğan, “Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti’dir. Gençlerin destekleriyle rakibimizi sandığa gömdük. Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye katıldı” dedi. Erdoğan, her türlü algı operasyonuna rağmen safların genişlemeye devam ettiğini ve yarın partisine yeni katılımların olacağını duyurdu.

SİZE GÜVENİYORUM

Erdoğan, gençlere seslenerek, “Sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü teminatısınız. Ben sizlere güveniyorum” dedi. Gençlerin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük devrimlere imza atacaklarına inandığını ifade eden Erdoğan, gençliği Sultan Fatih ve diğer büyük liderlerle özdeşleştirerek, “Bu salondaki gençlik inşallah Mekke’ye doğru ilerleyen mübarek ordunun aynı hedefe yürüyen bir kadrosudur” sözleriyle destekledi.

BİZ ÖDEVLERİMİZİ İYİ YAPTIK

Tarihinde birçok mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı” diye konuştu. 23 yıldır Türkiye’yi yönettiklerini belirten Erdoğan, “Yarın 24’üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDİYORUZ

Konuşmasında terörle mücadelesine de değinen Erdoğan, “Terörsüz Türkiye’yi sabırla, samimiyetle inşa ediyoruz. Kim hangi engeli çıkartırsa çıkarsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye’yi biz teslim edeceğiz” açıklamasında bulundu.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, “CHP Genel Başkanı, partisini saran rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı, AK Parti Gençlik Kolları’nı hedef almaya başladı” ifadelerini kullandı. Rakiplerinin yarattığı polemiklerin içeriksiz olduğunu belirten Erdoğan, “Siyasetin kalitesini artıracak hiçbir beyanını bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor” diye ekledi.

DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Son olarak, Erdoğan, “Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenler, AK gençliğe ne ahlak ne de vatan dersi verebilir” diyerek muhalefete çağrıda bulundu. Yarın partilerinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Erdoğan, dayanışmalarını güçlendireceklerini ifade etti. “24 yılın birikimleriyle çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz” dedi.