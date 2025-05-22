Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Anayasa Açıklaması Yaptı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MACARİSTAN ZİYARETİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan seyahatinin ardından dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burcu Kaya, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı’nın önemli mesajlarını paylaştı. Budapeşte’de gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi hakkında bilgi veren Erdoğan, “Gerek zirvemiz gerek bu vesileyle kardeş ülkelerden muhataplarımla yaptığım temaslar son derece faydalı ve verimli geçti.” dedi.

ZİRVE VE TİCARET HACMİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

İlk zirvenin 2011 yılında Kazakistan’da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası barış ve istikrara katkıda bulunduğunu ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi dört ülke ile ticaret hacminin son beş yılda yüzde 40 oranında artmış olduğunu belirten Erdoğan, “Bugün gelinen aşamada, 4 kardeş ülkemizde takribi 80 milyar dolar büyüklüğünde bir hacme ulaştığımızı memnuniyetle müşahede ediyoruz.” dedi. Zirve çerçevesinde, Devlet Başkanları Konseyi toplantısında iş birliği adımlarını ele aldıklarını da ekledi.

KIBRIS VE TÜRK DÜNYASI İLE İLGİLİ VURGULAR

Dışişleri bakanlarının anlaşmaya vardığı dört belge hakkında bilgi veren Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. “Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türklerinin doğal eşit haklarının güvenceye alınmasında dayanışma ifade eden ve adadaki mevcut gerçekliklere dayalı çözüme ulaşılması ihtiyacını vurgulayan, üye ülkelerin Türk Devletleri Teşkilatı’nın bütünlüğüne kurumsal ve karar alma kapasitesine bağlılıklarını yineleyen ifadeler üzerinde mutabık kaldık.” diye konuştu.

MACARİSTAN İLE İLİŞKİLER HAKKINDA SORULAR

Macaristan’ın Avrupa Birliği üyesi olması ve Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki gözlemci statüsü hakkında gelen soruya cevap veren Erdoğan, “Macaristan ile köklü bir dostluğa sahibiz ve yakın iş birliği halindeyiz.” diyerek ilişkilerin güçlenmesi için yapılan adımları aktardı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda Macaristan’ın önemli destekçilerinden biri olduğunu belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VE SÜREÇ AÇIKLAMALARI

Terör ile ilgili gelişmeler hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Erdoğan, yıllarca süren acılara dikkat çekerek, “Terörsüz Türkiye’nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz.” ifadesini kullandı. Diyarbakır annelerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Yakında anneler evlatlarıyla kucaklaşacaklar.” dedi. Türkiye’nin bu süreçte güvenlik güçleriyle elde ettiği başarılar üzerinde durdu.

YENİ ANAYASA GEREKEN BİR KONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Darbecilerin yazdığı anayasa ile toplumu birleştirmenin ne kadar zor olduğunu 40 yıldır yaşayarak görmüyor muyuz?” diyerek çağrıda bulundu. AK Parti’nin sivil anayasa için çalışmalara devam ettiğini, CHG ile ortak bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkılıp çıkılamayacağını önemsediklerini söyledi.

BATI’NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ ve GAZZE

Batı’nın eleştirilerini değerlendiren Erdoğan, Gazze’deki insanlık dramına karşı kayıtsız kalmanın büyük bir körlük olduğunu ifade etti. Türkiye olarak bu alandaki insani yardımlara önem verdiklerini belirtti. “Gerekeni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

SURİYE POLİTİKALARI VE YPG SORUNU

Dış politikada yürütülen güncel gelişmelere de değinen Erdoğan, Suriye ile ilgili yaptırımların kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı. YPG’yle ilgili meselelerin izlenmesi gerektiğini, ilerleyen günlerin kritik olacağını ifade etti.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin erken seçim konusundaki açıklamalarının değerlendirildiği kısımda Erdoğan, CHP’nin gerçek niyetinin olmadığını vurguladı. “Her seçim sonrası erken seçim borazanını öttürmeye başlıyorlar.” diyerek mevcut durumun istikrarlı olduğunu belirtti.

ENERJİDE ATILAN ADIMLAR

Karadeniz’deki doğalgaz keşfi ve buna yönelik eleştirilerin yanı sıra, CHP’li geçmişteki zamlarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Enerji alanında devrim niteliğinde adımlar attık.” diyerek Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti.

REEL SEKTÖR DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı, ekonomi alanındaki gelişmelere yönelik, “Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum.” diyerek reel sektörü desteklemek için yeni adımlar atmayı planladıklarını söyledi. Ekonominin genel durumundan memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, enflasyondaki düşüşün olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.