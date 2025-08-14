Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Üyelere Rozet Verdi

PARTİYE YENİ KATILIMLAR OLDU

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin düzenlenen programda birçok yeni katılım gerçekleşti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni üyelerine rozetlerini taktı. Partiye katılan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dikkatleri çekti.

ERDOĞAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan eleştiriler ve saldırılara karşı sert bir dille yanıt verdi. Konuşmasında, “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ ÜYELERİN LİSTESİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra başka önemli isimler de partiye katıldı. Yeni katılımlar arasında şunlar yer alıyor: Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.