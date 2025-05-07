Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenebilir Enerji Yatırımları’nı öne çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, son zamanlarda gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz keşiflerinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, “Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.” sözlerini kullandı.

ENERJİ ALANINDAKİ GELİŞMELER VE TEŞEKKÜRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Aziz milletime, Enerji Bakanlığı’nın kıymetli mensuplarına selamlarımı ileterek başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu anlamlı programı düzenleyen sayın bakan ve ekibine teşekkür etti. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığını belirten Erdoğan, “Kendimizle yarış halindeyiz. Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Ayrıca, bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumları tebrik etti.

EN ABC’DEN ENERJİ POLİTİKALARI

Enerjinin tüm devletlerin önemli meseleleri arasında yer almakta olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor.” ifadelerini kullandı. Enerji talebinin hızla yükseldiğini, kaynakların eridiğini ve dünyanın kirlenmekte olduğunu dile getirdi. Rekabetin artmasıyla enerji arz güvenliğine yönelik çalışmaların yoğunlaştığını belirtti. Avrupa’daki enerji kesintileri ise enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha ortaya koydu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE HEDİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide talebin 2035’e kadar yüzde 50 artacağını öngördüğünü ifade ederek, 60-100 milyar dolar arasında bir enerji faturasıyla karşı karşıya olduklarını aktardı. Bu faturayı düşürerek Türkiye’yi net ihracatçı ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yenilenebilir enerjinin bu hedeflere ulaşmak için en önemli sac ayaklarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki sıralamasını dile getirirken, “Avrupa’da 5, dünyada 11. sıradayız” dedi.

Güneş enerjisi gücünün 2005’te sıfırdan 21 bin 803 megavata ulaştığını söyleyen Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, yeşil iletim altyapısının kurulacağını ve 2035’e kadar 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesinin hedeflendiğini ekledi.

YATIRIMCILARA DESTEK VE SIKINTILARIN GİDERİLMESİ

Yatırımcıların sorunlarını dikkate aldıklarını belirten Erdoğan, izin süresini 48 aydan 18 aya indirmeyi planladıklarını, bu konuyu TBMM’ye sunarak sadeleştireceklerini belirtti. Muhalefetin gündeminde enerjinin yer almadığını ve enerjiyi artırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. “Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.” diyerek, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, 2024 yılında 81 ilde devreye alınacak 6 bin 182 elektrik üretim santralinin toplam değerinin 5 milyar dolar olduğunu belirtti. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesinin 23.8 teravat saat olduğunu ve sağladığı tasarrufun ise 1.3 milyar dolar olduğunu aktardı. Türkiye’nin 2024’teki yenilenebilir enerji yatırımlarının birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazla olacağını vurguladı ve temiz enerji yatırımlarının teşvik edilmeye devam edeceğini söyledi.