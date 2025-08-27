Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksekovaspor’u kabul etti

ŞAMPİYON YÜKSEKOVASPOR’A CUMHURBAŞKANI’NDAN KABUL

Üst üste iki kez şampiyonluk yaşayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl önce kurulan ve kısa süre içinde başarılara imza atan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

ERDOĞAN’DAN BİRİNCİLİK MESAJI

Ziyarette konuşan Erdoğan, “Yüksekova Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, kadın futbolunun kısa zamanda gösterdiği gelişmelerden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sizlerin alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri mutlu ediyor.” dedi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Ziyaret sırasında sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın isminin yer aldığı bir forma hediye etti. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 yıl önce kurulan kadın futbol takımı, 2024’te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’ni, bu yıl da TFF Kadınlar 1. Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele etme hakkı kazandı. Üst üste elde ettikleri şampiyonluklarla önemli bir başarıya imza atan Yüksekovaspor, bu yıl ilk kez katılacağı ligde üst sıralarda yer almak için yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.