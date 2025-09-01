Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Dönüyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANGHAY ZİRVESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin kentine gitti. Bu süre zarfında çeşitli ikili temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolculuğuna çıkmak üzere hazırlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Türkiye’ye hareket etti.