Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin kentine seyahat etti. Bu etkinlik boyunca bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, yurda dönüş hazırlıklarına başladı.

UĞURLAMA TÖRENİ BİNHAY HAVALİMANI’NDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’ndan uğurlandı. Burada, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

ERDOĞAN’A EŞLİK EDEN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.