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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüşme Yaptı

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GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dünkü Vladimir Putin görüşmesi ve bugünkü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi duyurdu. Bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini çok önemli bulduğunu dile getirdi. Türkiye’nin sürecin her aşamasında gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

BARİŞ MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK

Erdoğan, barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını vurguladı. Bu fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

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