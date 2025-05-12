Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMELERİ VE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğünü duyurdu. Bu görüşme sırasında Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de gündeme geldi.

TEK ÇATI ALTINDA BULUŞMA VURGUSU

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı temaslarının yeniden başlaması iradesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu sürecin her aşamasında gereken desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, barış müzakereleri çerçevesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını anlattı.

Ateşkes VE FIRSAT PENCERESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin, barış müzakerelerinin başlaması için elverişli ortamı oluşturacağını vurguladı. Aralanan bu fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin bu süreçteki rolü ve katkıları dikkat çekici bir önem taşıyor.