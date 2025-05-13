Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından özellikle uluslararası ilişkiler üzerinde duran önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “dün Vladimir Putin’le bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüm” diyerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler üzerinde durduklarını belirtti. Ayrıca, görüşmede bölgesel ve küresel sorunların da ele alındığına dikkat çekti.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesinin önemine vurgu yaptı, Türkiye’nin bu süreçte her aşamada gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, barış müzakereleri için Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ateşkes VE BARIŞ MÜZAKERELERİ

Erdoğan, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını ve bu aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ekledi. Barış için atılan bu adımların, bölgedeki gerilimi azaltma potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.