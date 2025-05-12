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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

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GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği açıklamada, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştüğünü bildirdi. Yapılan görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli buluyorum” diyerek Türkiye’nin sürecin her aşamasında gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

BARIS MÜZAKERELERİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakereleri kapsamında Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Ayrıca, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını vurguladı. Erdoğan, “Aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini” sözlerine ekleyerek, bu süreçte atılacak adımların önemine dikkat çekti.

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