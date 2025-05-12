Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Görüştü

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler üzerinde duruldu.

DESTEK HAZIRLIĞI

Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması iradesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu süreçte her aşamada gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, barış müzakereleri sırasında Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

ATEŞKESİN GEREKLİLİĞİ

Cumhurbaşkanı, kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için uygun ortamı yaratacağını dile getirdi. Ayrıca, oluşan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.