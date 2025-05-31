Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelensky ile telefonla görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Erdoğan, telefon görüşmesinde Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanması adına çabalarını sürdüreceğini, İstanbul’da gerçekleşen iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam etmesinin önemine değindi. Ayrıca, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa bir süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının kendisini memnun ettiğini belirtti.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

İstanbul’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerde olası bir ateşkesin ele alınmasının, barışa giden yolun inşasında önemli bir adım olacağını vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılım göstermesinin barış yolunda sağlanan ivmeyi devam ettirmek için kritik olduğunu ifade etti. Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine katkıda bulunacağına inandığını, bu durumun çok gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.