Cumhurbaşkanı Mahmud’dan Netanyahu’ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Mahmud, Amerikan merkezli bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Mahmud, bu açıklamalarında, “Başbakan Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır.” şeklinde bir ifade kullandı. Somali’nin iç işlerine müdahale edilmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Mahmud, bu tarz adımların yerleşik hukuk ve diplomasi kurallarına uyum göstermediğini belirtti. Somali’nin ulusal birliğine de vurgu yapan Mahmud, “Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz.” değerlendirmesinde bulundu. Mahmud’un bu açıklaması, İsrail’in Somaliland’i tanıdığına dair yönlendirmelerin ardından Somali yönetiminin yaptığı en üst düzey tepkilerden biri olarak kaydedildi.

İSRAİL, SOMALİLAND’İ TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu karar ile birlikte İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke unvanını elde etti. Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası topluluk tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı. Somali ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bu bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

