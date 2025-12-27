Tokat’ta Hatice Yalman Cinayetinde Yeni Gelişmeler

Tokat’ta motosiklet kazası süsü verilerek gerçekleştirilen cinayete dair davada önemli gelişmeler yaşandı. 29 Mart 2025’te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı üzerine gelen ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı halde buldu. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak Yalman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, Yalman’ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerinin 400 metre ilerisinde Hazine Deresi kıyısında kan izleri ve kanlı taşlar bulunduğundan, soruşturma genişletildi. Mustafa Koç, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Koç’a yardım ettikleri iddiasıyla 7 kişi daha göz altına alındı ancak bu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇILIYOR

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sonunda, Mustafa Koç hakkında “Nitelikli kasten öldürme”, diğer 7 kişi hakkında ise “kasten öldürmeye iştirak” ve “Delilleri yok etme” suçundan dava açıldı. Sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokat 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve Hatice Yalman’ın yakınları ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Koç, Hatice Yalman ile 4,5 yıldır dini nikahlı yaşadıklarını ve olay günü alkollü olduğunu ifade etti. Koç, tartışmanın aldatma meselesi yüzünden çıktığını iddia etti. Olay anında yaşananları anlatan Koç, “Ben evden çıktım. Motosikletime bindim. O sırada peşimden geldi, motosikletin arkasına bindi. 2 bira aldıktan sonra olay yerine gittik. Orada 1 saat tartıştık. Kendime geldiğimde yanımda kanlar içindeydi. “Kaza yaptım” dedim. Kalp masajı yaptım. Hastaneye götüremedim. Yardım çağırmak için iki aracı durdurdum” dedi.

EŞİ SUÇLAMALARA İTİRAZ ETTİ

Sanıklardan Mustafa Koç’un eşi N.K. ise duruşmada, olayda kendisinin mağdur olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti. “Mustafa banyodaydı, ‘Ponçik’ öldü diyordu” diyerek, kocası ile imam nikahlı olduklarını, bu durumun yanlış anlaşıldığını ifade etti.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada Hatice Yalman’ın babası Duran Yalman, kızının katledildiğini ve Mustafa Koç’tan davacı olduğunu belirtti. “Benim çocuğumu geri getirsin, ben de davamdan vazgeçeyim. Ben sabahlara kadar uyuyamıyorum, bunlar yalan konuşuyor” dedi.

KATLEDİLMEDEN ÖNCE YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, Hatice Yalman’ın kaza süsü verilerek öldürüldüğünü, canice katledildiğini ve katledilmeden 2 saat önce uluslararası literatürde geçerli yardım işareti yaptığını aktardı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2026’ya erteledi.