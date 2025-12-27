Dizi Setinde Kavga: Ahmet Emin Yavuk Hayatını Kaybetti

RİZE’DE DİZİ SETİNDE KAVGADA AĞIR YARALANAN ÇALIŞAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Rize’de “Gözleri Karadeniz” adlı dizinin set çalışanları arasında bulunan bir otelde yaşanan kavgada ağır yaralanan Ahmet Emin Yavuk (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç kişiden birinin tutuklandığı, bir diğerinin ise arandığı ifade edildi.

KAVGA OTEL ODASINDA BAŞLADI

Olay, 16 Aralık’ta Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleşti. Çekimleri burada yapılan ve daha önce final yapan dizinin setinde çalışan beş kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otel odasındaki bu tartışma, kısa bir süre içerisinde kavgaya dönüştü. Karavan şoförü olarak görev yapan Ahmet Emin Yavuk, kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralandı ve Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından dört kişi gözaltına alındı, ancak şüpheliler ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafa travması geçirdiği için entübe edilen Ahmet Emin Yavuk, bulunduğu yoğun bakım ünitesinde bir süre sonra yaşamını yitirdi. Yavuk’un ölümü üzerine, savcılık dört şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkardı. Bunun neticesinde, şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Burada mahkeme karşısına çıkarılan M.G. tutuklanırken, diğer iki şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Emin Yavuk, İstanbul’da bulunan Reşitpaşa Mihrişah Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından, Bahçeköy Mezarlığı’na defnedildi.

OĞLU HAKKINDA SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPILDI

Ayrıca, oyuncu Kerem Arslanoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, arkadaşı Yavuk’un darp edilerek öldürüldüğünü öne sürdü. Arslanoğlu, “Sette düştü, kafasını vurdu deniliyor ama kafatası kırılana kadar darp edildi. Orada ne oldu ne bitti onu da bilmiyorum, açıkçası ne olursa olsun kimse bir otel odasında dövülerek öldürülemez. Bu günümüz şartlarında faili meçhule bir arkadaşımı gönderemem.” diyerek olayın üzerini kapatacak bir durum olmadığını vurguladı. Ahmet Emin Yavuk’un bir haftadır komada olduğu ve gece saatlerinde vefat ettiği bilgisini aktardı.