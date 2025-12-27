Necip Uysal Ve Mert Günok’a Ayrılık Tebliği

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTE ÖNEMLİ HAZIRLIK

Yapılan bilgilendirmeye göre, teknik ekibin değerlendirmeleri ve yönetim kurulunun onayı doğrultusunda Necip Uysal ile Mert Günok’a futbol planlamasında yer almayacağı bildirildi. İki oyuncunun devre arası döneminde yeni bir kulüp bulamamaları durumunda, ligin ikinci yarısında takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirecekleri açıklandı. Ayrılık sürecinin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu çerçevesinde şekillendiği kaydedildi. Özellikle Necip Uysal’ın durumunun camiada tepkilere yol açtığı belirtildi.

NECİP UYSAL’DAN DEĞERLENDİRME

Sözleşmesi 1,5 yıl daha devam eden Necip Uysal, alınan kararın ardından bir açıklama yaptı. Deneyimli futbolcu, süreçte herhangi bir kriz ya da tartışma olmadığını vurgulayıp, “Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla da içeride kimseyle de bir problemim yok. Şaşkınım ve üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

KULÜBE BAĞLILIĞINI VURGULADI

Necip Uysal, ayrılık kararını beklemediğini ifade ederek, Beşiktaş’a olan bağlılığını da şu şekilde aktardı: “Beklemediğim bir durum. Ne yapacağım konusunda şu an net bir fikrim yok. Aslolan kulüptür; bir Necip gider, on tane Necip gelir. Kulüpler kalıcıdır, bizler geçiciyiz.” Yönetimin aldığı karara saygı duyduğunu belirterek, konunun daha fazla tartışılmaması gerektiğine dikkat çekti. Uysal, “Bu meselenin uzamasını istemiyorum. Konuşulması Beşiktaş’a zarar verir. Bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum.” şeklinde konuşarak, açıklamasını tamamladı.