Lütfi Arıboğan’ın İfadesi Hakkında Detaylar Ortaya Çıktı

lutfi-aribogan-in-ifadesi-hakkinda-detaylar-ortaya-cikti

FETÖ’NÜN FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI SORUŞTURMASI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) “futbolda şike” soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri altında bulunan şüpheli Lütfi Arıboğan, FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu ile yaptığı konuşmaları hatırlamadığını ileri sürerek, kendisiyle ilgili tespit edilen irtibatları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, Arıboğan’a Hacer Lube Ayar’ın tanık sıfatıyla verdiği ifadesi soruldu. Arıboğan, Ayar’ı tanımadığını, 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren kendisiyle bir husumeti olduğunu düşündüğünü belirtti ve sosyal medyadaki konuşmalarını gördüğünü ifade etti.

FUTBOLDA ŞİKE SORUŞTURMASI HAKKINDA YENİ DETAYLAR

Arıboğan, kendisine ait olduğu belirlenen mail içerikleri hakkında ise doğru olmayan söylemlerde bulunulduğunu kaydetti. Müşteki Mehmet Şekip Mosturoğlu ve avukatı ile tanık Lube Ayar tarafından sunulan ve “Futbolda Şike Soruşturması” olarak bilinen süreçle ilgili mail içeriklerinin soruşturma kapsamına alındığını aktardı. “Şekip Mosturoğlu ile TFF’de görev yaptığımız için tanırım, husumetim yok. Ancak uzun zamandır kendisini görmedim. Mail içeriklerinin kendisine kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum” dedi.

MAİL İÇERİKLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

06 Eylül 2011 tarihinde Pierre Cornu tarafından gönderilen “Fenerbahçe” konulu maile ilişkin bir soruya cevap veren Arıboğan, “Bu mail bana gelmiştir. Mailin konusu Fenerbahçe’nin CAS’a karşı açtığı dava ile ilgilidir” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin şampiyonlar liginden çekilmesi gerektiğine dair UEFA’dan gelen yazıyla ilgili de bilgilendirme yaptı. Arıboğan, “Fenerbahçe yöneticilerini çağırdık, ancak sonrasında bu kararı almadılar. TFF olarak Türkiye futbolunu korumak zorundaydık” diye belirtti.

BARANSU İLE İLİŞKİLERİ

FETÖ hükümlüsü Mehmet Baransu’yu tanıyıp tanımadığı sorulduğunda Arıboğan, “Şahsen tanımıyorum, o dönem ünlü bir gazeteci olduğu için biliyorum” açıklamasını yaptı. Baransu’nun kendisiyle bir hukuku olmadığına dikkat çeken Arıboğan, “Telefon görüşmelerini hatırlamıyorum, böyle bir ilişkim olmadı” ifadelerini kullandı. Baransu ile telefon irtibatının 101 kez olduğu yönündeki iddiaları reddeden Arıboğan, “Bu görüşmelerin hiçbirini hatırlamıyorum” dedi.

BELGELERİN GİZLİLİĞİ HAKKINDA

10 Ocak 2013’te Baransu’ya gönderdiği mesaj hakkında Arıboğan, hatırlamadığı yanıtını verdi. Özellikle Aziz Yıldırım’ın ifade tutanağının nasıl ele geçirildiğiyle ilgili bir soruya, “Bu konuda bilgim yok” yanıtını verdi. Arıboğan, şike süreci sonrası soruşturmayı yürüten savcı ve emniyet mensuplarıyla herhangi bir irtibatı olup olmadığını ise, “Savcılığa ve emniyete davet edildik, ancak sürecin gizli olduğunu söyleyerek bilgi vermediler” şeklinde açıkladı.

YENİ AÇIKLAMALAR VE DURUM

Dönemin savcısı Mehmet Berk’in büyük bir dosya olduğu bilgisini verdikten sonra bilgi ve belge istemelerine olumsuz cevap aldıklarını ekleyen Arıboğan, “Bir kaç ay sonra soruşturmanın gizli olduğunun kaldırıldığı ve evrak gönderildiği söylendi” diyerek ifadesini tamamladı.

