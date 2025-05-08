Cumhurbaşkanı, Vakıf Eserleri Açılışını Yaptı

ERDOĞAN’DAN VAKIF VE EVLİLİK AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz” dedi. Ayrıca, “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

101 VAKIF ESERİNİN AÇILIŞI YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu anlamlı yıl dönümünü, açılışını yaptığımız eserlerle çok daha anlamlı hale getiriyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserimizin toplu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞİ TEŞVİK İÇİN ADIMLAR

Erdoğan, Mehir vakfının 81 ilde 20 bini aşkın gence düğün ve çeyiz desteği verdiğini belirtti. 2025 Aile Yılı’nda aile ve gençlik fonu ile yuva kuracaklara desteklerini artırdıklarını açıklayan Erdoğan, doğum yardımı ödemesinde ciddi oranda artış yapıldığını vurguladı. Ayrıca, dijital medya etkisiyle toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele ettiklerini ifade etti. Erdoğan, “Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Vakıfları, gençlerin yuva kurmasına destek olmaya çağırıyoruz” diye ekledi.