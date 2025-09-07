Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP’yi açıklayacak

ÜÇ YILLIK YOL HARİTASI DUYURULUYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısıyla birlikte Orta Vadeli Program’ı (OVP) açıklayacaklarını belirtti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının saat 09.00’da düzenleneceğini ifade ederek, şu sözleri kaydetti: “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.”

PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ BELİRLENİYOR

Yılmaz, programın merkezinde dezenflasyonu sürdürmeyi, dengeli büyümeyi, kalıcı sosyal refahı ve depremin yaralarını tamamen sarmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, “Programımızı güncellerken ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız,” diyerek geleceğe dair umutlarını dile getirdi.