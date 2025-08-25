Cumhurbaşkanlığı 6. Yat Yarışları Sona Erdi

YARIŞLARDA HEYECAN DOLU ANLAR

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale Zafer Kupası etabı tamamlandı. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Spor Kulübü organizasyonunda gerçekleştirilen bu yarışta 230 sporcu, 140 deniz mili boyunca mücadele etti. Eski Kordon’dan başlayarak 10 deniz mili süren bu zorlu yarış, büyük bir ödül töreni ile sona erdi. Tören, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖDÜL TÖRENİ NEŞE VERDİ

Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Yemlihaoğlu, düzenlenen etapların daha önce hiç yapılmamış olduğunu vurgulayarak, “19 Mayıs’ta Bandırma Vapuru’nun izinde Samsun’a yelken bastık. 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde Marmaris’ten Kıbrıs’a gittik. Bugün de bir ulusun tarihinin baştan yazıldığı Çanakkale’de aynı gururu yaşıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, bu fırsatı sundukları için Cumhurbaşkanına, Gençlik ve Spor Bakanına, Kültür ve Turizm Bakanına ve diğer ilgili kişilere teşekkür etti.

ÇANAKKALE’NİN ANLAM YÜKÜ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, yaptığı konuşmada Çanakkale’nin tarihi bir gününü yaşadıklarını belirtti. “Çanakkale herkesin ortak paydası. Çanakkale dendiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar” diyerek, harika bir yarışma gerçekleştirildiğini ve Çanakkale Boğazı’nın güzelliğine değindi. “Bu kupanın Çanakkale Zafer Kupası olması daha da anlamlı” diyerek, kahramanları anmayı ve onların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını vurguladı.

KAZANAN TAKIMLAR BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından, kazanan takımlara ödülleri takdim edildi. En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü, Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding takımına gitti. “Line Honours” ödülü ise Berkay Dim yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı’nın oldu. ORC O kategorisinde Deniz Harp Okulu Ariva birinci, Berkay Dim yönetimindeki takım ikinci, İlayda Şenay Yemlihaoğlu yönetimindeki takım üçüncülüğü elde etti. Ayrıca, diğer kategorilerde de farklı ekipler ödül aldı. Takım kaptanlarına gösterilen jest için Jacques Philippe tarafından saat hediye edildi.