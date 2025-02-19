Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Anket Sonuçları

ANKETİN DETAYLARI

Piar Araştırma, 1-4 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 460 kişiye anket uyguladı. Katılımcılara Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için ayrı ayrı “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olsa oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi. İmamoğlu’na oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.8 olurken, oy vermeyenlerin oranı yüzde 33.9 olarak tespit edildi. Ayrıca, kararsızların oranı yüzde 24.3 olarak kaydedildi. Yavaş için ise, “Oy veririm” diyenler yüzde 41.3, “oy vermem” diyenler ise yüzde 35.4 oranında bulundu. Yavaş’ın kararsızlar dağıtıldığında oy veririm diyenlerin oranı yüzde 53.8’e yükseldi.

YAVAŞ’IN STRATEJİSİ

Mansur Yavaş’ın CHP’de cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçime katılmama kararı büyük ses getirdi. Alınan bilgilere göre; Yavaş, gelecekteki anket sonuçlarını dikkatle takip ediyor. İmamoğlu’nun daha yüksek oy oranına ulaşması durumunda, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıklayabileceği söyleniyor.