Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta Toplanacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AHLAT’TA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yarın Bitlis’in Ahlat ilçesine gitme planı yapıyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yine yarın Ahlat’ta toplanacak. Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI AHLAT’TA YENİDEN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçtiğimiz yıl da aynı dönemde Ahlat’ta bir araya gelmişti. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk toplantısı olma özelliği taşıyordu. AK Parti hükümetleri döneminde, bakanlar kurulu 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıl dönümü vesilesiyle Sivas’ta toplanmış ve Sivas’ın sorunları ile ihtiyaçları özel gündem maddesi olarak ele alınmıştı.

Erdoğan’ın programı hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.