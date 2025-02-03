Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı: İşte Gündem Maddeleri

TOPLANTI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya geldi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.50’de başladı. Bu toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, bölgede gerçekleşen son gelişmeler masaya yatırılacak.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

“Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde atılan adımlar, Bolu’daki otel yangını, Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliği artırılması ve Gazze gibi konular gündemde yer alacak. Ayrıca Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki son terörle mücadele operasyonları da ele alınacak. Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG’nin Suriye’den temizlenmesi ve bölgenin yeniden inşası için alınacak önlemler değerlendirilecek.

HAMS – İSRAİL ATEŞKESİ

Kabine’nin bir diğer öne çıkan gündem maddesi, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes olabiliyor. Ateşkesin devamlılığını sağlamak amacıyla Türkiye’nin sunacağı destek de Kabine toplantısında tartışılacak. Ayrıca, Gazze’ye yönelik yardımlar, Kabine’nin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

EKONOMİK DURUM VE İSTİKRAR

Toplantıda, enflasyonla mücadeledeki güncel gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar da gözden geçirilecek.