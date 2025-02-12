Cumhuriyet Altını Rekor Seviyelere Ulaştı

ALTIN PİYASASI ÇİFTE REKORLA BAŞLADI

Altın piyasası, hareketli bir haftaya çifte rekorla girdi. Yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edilen altın, küresel belirsizliklerin etkisiyle yeni zirvelere ulaşıyor. Özellikle Cumhuriyet altını, tarihte ilk kez asgari ücreti aşarak dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları memnun ederken, alım gücü açısından çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. 2003 yılında asgari ücretle 2.5 adet Cumhuriyet altını almak mümkünken, günümüzde aynı ücretle bir adet dahi almak zorlaşıyor. Bu durum, altının yatırım aracı olarak değerini koruduğunu, ancak alım gücünün zamanla nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Son verilere göre, altın fiyatlarında %2’ye varan artış meydana geldi. Cumhuriyet altını, 22.300 lira seviyesini test ederek tarihi bir rekora imza attı.

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Ekonomistler, bu yükselişi küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla açıklıyor. Eski ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları sonrası piyasalardaki risk algısının artması, değerli metallere olan talebi önemli ölçüde artırdı. Gram altın da yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. 2025 yılına 2.994,70 TL seviyesinden başlayan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 TL artış göstererek %12,83 oranında değer kazandı. Yükseliş trendini sürdüren gram altın, Şubat ayının ilk 10 gününde 152,94 TL artış ile %4,74 oranında hızlı bir yukarı yönlü hareket kaydetti. Son bir yıllık performansa bakıldığında, gram altının yatırımcısına %69,21 gibi rekor bir kazanç sağladığı görülüyor. Bir yıl önce 1.996,81 TL seviyesinde bulunan gram altın, bugün 3.378,86 TL’ye ulaşmış durumda.

UZMANLARDAN 2025 YILI İÇİN TAHMİNLER

Uzmanlar, gram altındaki bu sıkı yükselişin küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyor. Altın piyasası uzmanı Memiş, 2025 yılı için altın fiyatları tahminlerini paylaştı. 2025 yılının ekonomik açıdan karışık bir yıl olacağını belirten Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı. “Kasım ayında 2025 yılına ilişkin kamuoyuna gram altın tarafında Temmuz ayına kadar 3500 – 3700, Temmuzdan sonra yılın ikinci yarısında 4000 – 4500 lira aralığıyla alakalı rakam telaffuz etmiştik. Ons altın tarafında 3050 – 3080 dolar seviyesini telaffuz etmiştim. Yine aynı düşüncem, aynı öngörüm geçerliliğini koruyor,” ifadelerini kullandı. Memiş, mevcut ekonomik koşulların altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyeceğini vurgulayarak, “Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gidişat yine yıl boyunca altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekleyeceğini işaret ediyor. Ama kısa vadeli kar satışlarına muhtaç olan bir altın fiyatı var karşımızda. Kısa vadeli sert düşüşlere de dikkat etmek gerekiyor,” uyarısında bulundu.