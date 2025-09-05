Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultay Yapacak

cumhuriyet-halk-partisi-olaganustu-kurultay-yapacak

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultay yapma kararı aldı. 900’den fazla delegenin imzası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na olağanüstü kurultay için başvuruda bulunuldu. Kurultayın 21 Eylül’de yapılması öngörülüyor.

GEÇMİŞTE DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DÜZENLENMİŞTİ

CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025’te bir olağanüstü kurultay gerçekleştirmişti. Bu kurultayda tek aday olarak Özgür Özel yer aldı ve 1276 oyun 1171’ini alarak tekrar genel başkan seçildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma ilçesindeki açıklamasında Soma Termik Santrali'nin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.
Gündem

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.