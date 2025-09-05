Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultay Yapacak

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olağanüstü kurultay yapma kararı aldı. 900’den fazla delegenin imzası ile Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na olağanüstü kurultay için başvuruda bulunuldu. Kurultayın 21 Eylül’de yapılması öngörülüyor.

GEÇMİŞTE DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DÜZENLENMİŞTİ

CHP, 19 Mart operasyonlarının ardından 6 Nisan 2025’te bir olağanüstü kurultay gerçekleştirmişti. Bu kurultayda tek aday olarak Özgür Özel yer aldı ve 1276 oyun 1171’ini alarak tekrar genel başkan seçildi.