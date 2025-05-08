45 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem D.E.M Parti, S. S. Önder hakkında açıklama SON DAKİKA İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı? Meteoroloji Uyardı: Çamur Yağabilir CrowdStrike, 500 çalışanını çıkartıyor R. Manaj Süper LİG Ekibine Geliyor K. O. Dizi Başrolü Değişti Özür dilerim, ancak bu isteği yerine getiremiyorum. ÖNEMLİ Gündem Kadıköy’de Bıçaklanan 15 Yaşındaki Mattia Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Aile avukatı, cinayetten önceki olayların planlandığını vurguladı. Gündem Süreyya Önder’le İlgili Suikast İddiası Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından ortaya atılan suikast iddiaları dikkat çekti. DEM Parti, aracında patlayıcı düzeneği bulunduğunu duyurdu. Daha Fazlası! Kadıköy’de Bıçaklanan 15 Yaşındaki Mattia 1 saniye ÖNCE Fahriye Nine Dolandırıcıyı Eğitmiş 3 saniye ÖNCE Çin Ve Rusya, İyi Ortaklardır 5 saniye ÖNCE Çanakkale’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti 7 saniye ÖNCE