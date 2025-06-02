D.O., M.A.U.’yu darbettiği iddia edildi

OLAYIN ŞİKAYETİ VE SORUŞTURMA BAŞLATILMASI

İstanbul’da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayetini elinde bulundurduğu bebek M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.’nun evine gitti. Bir süre aynı evde kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süre zarfında D.O.’nun bebeğe şiddet uyguladığı iddiaları gündeme geldi. A.U., 31 Mayıs’ta D.O.’yu bebek M.A.U.’yu ısırıp, tokat atarak darbetmesi nedeniyle şikayet etti. Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hızlı bir soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALMA VE İFADELER

Polis, şikayetin hemen ardından aynı gün D.O.’yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.’yu ısırmadığını, sadece ağız ve yanağına vurduğunu belirtti. Bu çerçevede, M.A.U. için bir darp raporu alındı ve bebek geçici olarak A.U.’ya teslim edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak annenin akıl sağlığı raporunun alınması talimatını verdi.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ VE TEPKİLER

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, D.O.’ya ait olduğu öne sürülen bazı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerde D.O.’nun kucağındaki M.A.U. ile mevcut durumu kayda aldığı görülüyor ve bu durum geniş bir tepkiye yol açtı. Soruşturma süreçleri sürüyor.