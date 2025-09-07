Gündem

D. Santarelli: Üzgünüm, çok yakındık!

d-santarelli-uzgunum-cok-yakindik

MAÇTAN SONRAKİ DUYGULAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, gümüş madalya kazanmalarının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün kazanmak için her şeyi denedik” dedi. Dünyanın en güçlü takımlarından biri olan İtalya’yı yenmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Santarelli, “Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.

OYUNCULARA VE DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Santarelli, “Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler” ifadeleriyle, oyuncularının ve tüm destekçilerinin önemine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Manşet

Toprak Razgatlıoğlu 11. galibiyetini kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabında superpole yarışını kazanarak 11. kez birincilik elde etti.
Gündem

İstanbul Barajlarındaki Su Oranı Düşüyor

İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları, hafta sonu yağan yağmurlarla birlikte gündeme geldi. Bazı barajlarda su seviyesi hala yüzde 5 altında bulunuyor. İSKİ raporunu yayımladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.