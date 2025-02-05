D-Smart’tan 18. Yıl Kutlamaları

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Ülkemizin öncü yayın platformu D-Smart, 10 Şubat 2007 tarihinde faaliyete geçti. Bu ay 18’inci yaşını kutlayan D-Smart, sevincini Türkiye genelindeki kullanıcılarıyla paylaşıyor. D-Smart’ın doğum günü şerefine 10 Şubat tarihinden itibaren bir hafta boyunca, paket fark etmeksizin tüm kanallar tüm kullanıcılara açık olacak.

ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

18 yaşa özel bir kampanya ile D-Smart, kullanıcılarına yüzde 18 indirim sunuyor. Bu fırsatlar, D-Smart’ın kullanıcılarına yönelik sunduğu yeniliklerin ve özel etkinliklerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.