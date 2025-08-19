Dacia Fiyatları Şaşırtıyor: 1.3 Milyon!

DACIA’NIN YENİ FİYAT LİSTESİ

Dacia, 2025 Ağustos ayı için fiyat listesini yayınladı ve uygun fiyatlı, sağlam araçlarıyla kullanıcıların ilgisini tekrar topluyor. Sandero Stepway ve Jogger modelleri ile her bütçeye hitap edebilen Dacia, Türkiye’de araç sahibi olmanın zorlaştığı bu dönemde adeta bir çare sunuyor. “Araba almak hayal” diyorsanız, Dacia’nın fiyatları ve sunduğu özellikler sizi bir kez daha düşünmeye itebilir. Hemen bu ayki fiyatlara ve modellere göz atalım.

ŞEHİRDE KULLANIM İÇİN İDEAL SEÇİM

Dacia, Türkiye’de araç fiyatlarının artış gösterdiği bu dönemde uygun fiyatlı modelleri ile dikkat çekiyor. Düşük bakım maliyetleri, dayanıklı motorlar ve her bütçeye uygun seçenekler sunarak Dacia, kullanıcıları “Bu fiyata bu kalite mi?” dedirtecek bir deneyim sunuyor. Sandero Stepway özellikle şehir içinde hareket etmek isteyenler için ideal bir seçenek. Sportif tasarımı, büyük jantları ve yüksek gövdesiyle SUV hissiyatı veriyor, aynı zamanda fiyatı ile de kullanıcıları mutlu ediyor. Şehir içinde rahattır, park etmesi kolaydır ve yakıt tüketimi de oldukça ekonomiktir. Media Nav ekranı, geri görüş kamerası ve güvenlik teknolojileriyle donatılmış bir şekilde sunuluyor. İşte 2025 Ağustos fiyatları: Sandero Stepway Expression Tce 90 bg CVT: 1.310.000 TL, Sandero Stepway Extreme Tce 90 bg CVT: 1.402.000 TL.