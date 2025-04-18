Dacia Fiyatlarını Açıkladı, Uygun!

Türkiye’de otomobil satın almak artık bir sınav haline geldi. Dolar kuru sürekli değişiyor, ÖTV oranları yüksek, buna bir de banka faizleri eklenince bayiye gitmek cesaret gerektiriyor. Fiyatlar o kadar artmış durumda ki, sıfır araç almak birçok kişi için hayal haline geldi. Ancak bu dönemde Dacia, Nisan 2025 için fiyatlarını duyurdu. Sandero Stepway ve Jogger, artışlara rağmen hâlâ bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

SANDERO STEPWAY’İN ÖZELLİKLERİ

Sandero Stepway, 1 litrelik benzinli motoru ile 90 beygir güç sağlıyor ve otomatik vites seçeneği sunuyor. Yakıt tüketimi oldukça ekonomik; 100 kilometrede 6-7 litre civarında bir yakıt harcıyor. Örneğin, Peugeot 2008’in başlangıç fiyatı 1.8 milyon TL iken, Renault Captur 1.6 milyon TL civarına satılıyor. Ancak Sandero Stepway, 1.2 milyon TL ile hâlâ uygun bir seçenek. Bu model, küçük bir SUV yapısına sahip. Hem şehirde park etmesi kolay hem de ara sıra toprak yollara çıkmak isteyenler için idealdir.

NİSAN 2025 FİYATLARI

Nisan 2025 itibarıyla Sandero Stepway fiyatları şu şekildedir:

– Expression Stepway (90 beygir, otomatik vites, 2024 modeli): 1.112.000 TL

– Expression Stepway (90 beygir, otomatik vites, 2025 modeli): 1.230.000 TL

– Extreme Stepway (90 beygir, otomatik vites, 2024 modeli): 1.162.000 TL

– Extreme Stepway (90 beygir, otomatik vites, 2025 modeli): 1.280.000 TL