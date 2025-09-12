Gündem

DAEŞ’e Yönelik Operasyon: 161 Gözaltı

daes-e-yonelik-operasyon-161-gozalti

DAEŞ’E YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü DAEŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son bir hafta içinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirildi.

161 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlar sırasında terör örgütünün faaliyetlerine katılan ve finansal destekte bulundukları belirlenen 161 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, operasyonlar sırasında ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, “Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde açıklamada bulundu.

