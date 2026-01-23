DAEŞ Teröristlerinin Cenazeleri Devlet Tarafından Defnedildi

YALOVA’DA ŞEHİT POLİSLERİN CENAZE SÜRECİ BAŞLADI

Yalova’da üç polis memurunun şehit edilmesinin ardından güvenlik güçlerinin DAEŞ’in hücre evlerine yönelik operasyonları devam ediyor. Şehit olan polislerin memleketlerinde gerçekleştirilen cenaze törenlerinin ardından, Bursa Adli Tıp Morgu’na gönderilen terörist cesetlerine sahip çıkan kimse olmadı. Adli Tıp Kurumu, teröristlerin ailelerine çağrıda bulunmasına rağmen, ailelerden geri dönüş olmayınca süreç devlet tarafından başlatıldı.

Cenazeleri alınmayan 6 teröristin cesetleri, Adli Tıp Kurumu’nda beklettiği 25 günün ardından devlet kurumları tarafından defnedilmeye başlandı. Valilik tarafından belirlenen mezarlık alanlarına, 6 terörist geniş güvenlik önlemleri altında sessiz bir şekilde gömüldü. Şehit polis memurlarından Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan, teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti.

DAEŞ OPERASYONU SIRASINDA NELER YAŞANDI?

Yalova’da gerçekleştirilen DAEŞ operasyonu esnasında, teröristler polislere ateş açarak çatışma çıkardı. Bu saldırı sonucunda 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi de yaralandı. Operasyon sırasında 6 terörist etkisiz hale getirildi, ayrıca operasyona katılan ekiplere ait adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.