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Dağda Düşüp, Hayatını Kaybetti

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FECİ OLAY HIZAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde üzücü bir durum yaşandı. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, pancar toplamak amacıyla dağa gitti. Bingöl, akşam saatlerinde eve dönmeyince, yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmeyi tercih etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Bu ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron kullanarak arama faaliyetlerine başladı. Yapılan araştırmalarda, Bingöl’ün kayalıklardan düştüğü ve kar kütlesi ile kaya arasına sıkıştığı belirlendi. Malesef, ekipler Bingöl’ün hayatını kaybettiğini tespit etti ve kadının cesedini bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

CENAZE OTOPSİ İÇİN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerine teslim edilen Sarihe Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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