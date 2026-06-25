Daha 17 Dizisi, Dünya Kupasını Reytingde Geçti

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Daha 17’ dizisi, Dünya Kupası maçlarını reytingde geride bırakarak tüm izleyici kategorilerinde zirveye yerleşti. Pazar akşamı yayınlanan dördüncü bölüm, Belçika-İran ve İspanya-Suudi Arabistan karşılaşmalarını geçti. Bodrum’da çekilen yapım, dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Son bölüm iki günde 14 milyon kez izlendi.