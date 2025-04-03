Dalgalanmanın Etkisi Sınırlı Kalacak

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Aylık bazda enflasyon, mart ayında yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon verileri hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Şimşek, yıllık enflasyonun son 10 aydır azaldığına dikkat çekti. Piyasalarda son zamanlarda yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını beklediklerini belirtti. “Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.