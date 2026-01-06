Dalgalara Rağmen Denize Giren Üç Kişi Yaralandı

İSTANBUL’DA DALGA FELAKETİ

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili’nde lodosun etkisiyle yüksek dalgaların oluştuğu bir günde, denize girmeye çalışan 3 kişi kayalıklara düşerek yaralandı. Olay, 4 Ocak Pazar günü meydana gelirken, dalgaların şiddeti pik yaptı ve birçok kişinin gözleri önünde yaşanan bu olay adeta pes dedirtti.

DENİZE GİRME İSTEKLERİ FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ

Şiddetli lodos nedeniyle sahildeki dalgalar zaman zaman kayalıkların üzerine kadar yükselirken, kontrollü bir şekilde denize girmekte ısrar eden 3 kişi, bir anda dev dalgaların etkisiyle kayalıklara maalesef düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara sahilde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkikler neticesinde üç kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar tespit edildiği, tedavilerine devam edildiği bilgisi geldi. Olayı gören bazı vatandaşlar, “Bu havada denize girilir mi? Dalgalar zaten uyarıyordu” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.