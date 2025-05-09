Dallas’ta Kavga, Emlakçı Hayatını Kaybetti

SKANDAL OLAY ABD’DE YAŞANDI

Dallas bölgesinde meydana gelen skandal olay, 5 Nisan 2025 tarihinde saat 02.30’da bir ünlü emlakçının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ashlee Long, bir arkadaşı ile iş görüşmesinden çıkarken aniden Kendrick Finc adlı bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. “Mercedes aracıma dokundun” diye bağıran Finc, kısa sürede kavgaya dönüştüren bir tartışmanın içine girdi.

KAVGA VE ATEŞ AÇMA

Ashlee Long’un arkadaşı William Kistler, çantasındaki silaha uzandığı anda Kendrick Finc belindeki tabancayı çıkararak art arda 3 el ateş etti. Bu kargaşa sonucunda ünlü emlakçı Long, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki hayatını kaybetti.

Skandal olayın ardından Kendrick Finc, polise telefon ederek tetikçi olduğunu bildirdi. Yapılan araştırmalarda Finc’in daha önce sabıka kaydının olduğu, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından ceza aldığı öğrenildi. Finc’in avukatı ise Kistler’i suçlayarak, Long’un ölümünün yanındaki arkadaşının eylemlerinden kaynaklandığını savundu ve müvekkilinin yalnızca kendini koruduğunu iddia etti.

AİLE AÇIKLAMA YAPTI

Uzun ailesi, kızlarının talihsiz bir durumda bulunduğunu belirterek, medyayla konuşmaktan kaçındı. Long’un annesi Michelle Long, yaşanan olay hakkında, “Hala kafam karışık. Her gün sersem gibi hissediyorum” şeklinde bir açıklama yaptı.